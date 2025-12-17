Conductores denunciarán a Paraguay ante la OIT para defender su derecho a la huelga

Después de un encuentro para evaluar la protesta, que calificó como "un éxito", aunque el Gobierno ha minimizado su impacto, el presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte de Paraguay (Fetrat), Gerardo Giménez, dijo a EFE que plantearon "una hoja de ruta" de acciones a futuro y mencionó entre los "proyectos" el "elaborar una denuncia para la OIT por el derecho a la huelga".

Según el dirigente, el "Gobierno no quiere escuchar".

Los conductores reclaman el veto presidencial parcial de la Ley de Reforma del Transporte Público, aprobada por el Senado el pasado día 10, que deberá ser sancionada por Peña para su entrada en vigor y que establece la modernización del sistema de transporte de pasajeros y redefine el marco regulatorio del servicio.

Giménez indicó que el proyecto de ley declara al transporte como un servicio público "imprescindible", y que las sanciones previstas por su paralización afectaría el derecho a la huelga de los trabajadores.

"El servicio de transporte acá en Paraguay no es imprescindible, es esencial, acá los sectores que son imprescindibles son, justamente, el agua, la energía eléctrica, la salud y la seguridad", defendió el dirigente, quien adelantó que, en caso de que la norma sea promulgada, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Paraguay.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, refirió a EFE que si los conductores "quieren conversar", el Gobierno está "abierto al diálogo".

El funcionario manifestó que en las primera horas de este miércoles observaron "una participación casi regular de los buses" y estimó en un 13 % el porcentaje de unidades que no salió a operar.

Fernández detalló que, en promedio, unos 170 buses dejaron de circular este miércoles de un total de 1.100 vehículos habilitados.

Menos del 20 % de los transportistas de Asunción acataron el martes el primer día del llamado a paro, según Fernández.

El Gobierno de Paraguay destinó unos 200 buses y vehículos, algunos de instituciones públicas y otros contratados, para que los usuarios se movilizaran de forma gratuita durante los dos días de huelga, destacó el viceministro.