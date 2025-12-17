Cuba agradece a México su inclusión en el proyecto de lectura "25 para el 25"

El proyecto "25 para el 25" es un programa puesto en marcha por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para distribuir gratuitamente 2,5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años, de 14 países de América Latina, entre ellos Cuba, refirió la Presidencia de la isla en las redes sociales.

"Gracias por la generosa iniciativa que permitirá a miles de jóvenes y adolescentes acceder gratuitamente a obras fundamentales de la literatura universal y latinoamericana", expresó el mandatario durante un acto para presentar la iniciativa celebrado ante unos mil jóvenes en el Capitolio Nacional de La Habana.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de México a través del Fondo de Cultura Económica, reunió una colección de 27 títulos de autores fundamentales de la literatura latinoamericana, como Gabriel García Márquez, Piedad Bonnett, Andrés Caicedo, Juan Gelman, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Miguel Ángel Asturias, Amparo Dávila, Blanca Varela y Sergio Ramírez.

Díaz-Canel señaló que los libros que "México pone en las manos de la juventud cubana dan continuidad a ese diálogo entrañable y profundo, de tantos siglos".

Definió esta iniciativa como "un puente de papel y tinta que une a las juventudes de nuestra América" y afirmó que "cada ejemplar de esta colección es una invitación a mirar con otros ojos el pasado y el presente" de la región.

Colombia, Cuba, Venezuela y Argentina participaron activamente en la producción editorial, mientras que la distribución se extendió también a Chile, Ecuador, Honduras, Perú y México.

El proyecto se apoyó en una red de alianzas con Gobiernos e instituciones culturales de distintos países para la impresión, distribución y gestión de derechos de autor.