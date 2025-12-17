Cumbre OMS abre en India debate para integrar medicina tradicional en sistemas sanitarios

En su discurso inaugural, el ministro de Salud de la India, Prataprao Jadhav, afirmó que "la colaboración de la India con la Organización Mundial de la Salud refleja el compromiso compartido de integrar la medicina tradicional en la atención sanitaria mundial mediante la ciencia, los estándares y la evidencia", informó un comunicado publicado este miércoles por el Gobierno indio.

Por su parte el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en un mensaje de video que la Asamblea Mundial de la Salud adoptó a principios de este año la Estrategia Mundial de Medicina Tradicional de la OMS 2025-2034 que se centra en integrar la medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud, comenzando por la atención primaria y aprovechar su valor más amplio para la biodiversidad, la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue una sesión paralela a la cumbre dedicada a la ashwagandha una planta medicinal utilizada tradicionalmente en el ayurveda en la que expertos globales analizaron la evidencia científica sobre sus posibles beneficios terapéuticos así como los retos en materia de seguridad regulación y estandarización ante su creciente uso e interés a nivel internacional.

Tras la ceremonia inaugural, la Cumbre inició una serie de debates plenarios centrados en examinar las dimensiones clave para restablecer el equilibrio en los sistemas de salud mundiales, la gobernanza del conocimiento, la gestión de la biodiversidad y la equidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de las sesiones de la jornada estuvo marcada por el lanzamiento de la Biblioteca Mundial de Medicina Tradicional (TMGL) de la OMS, el mayor repositorio digital del mundo en su género, una base de datos con más de 1,5 millones de registros que aglutina investigaciones clínicas, mapas de evidencia y marcos regulatorios para separar el grano de la paja en los tratamientos ancestrales, según un comunicado publicado el martes por el Gobierno indio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este cumbre ha albergado a representantes de más de 20 países hasta el 19 de diciembre, bajo el lema "Restaurar el equilibrio para las personas y el planeta".

La cita tiene como objetivo establecer estándares globales de calidad y seguridad que permitan integrar sistemas como el Ayurveda o la medicina Unani en la atención sanitaria moderna, alejándolos de la pseudociencia.

Para la India, que cuenta con un ministerio propio dedicado a este sector (AYUSH) y una red de casi 4.000 hospitales especializados, este evento alimenta sus ambiciones a ser líder del "Sur Global" en materia sanitaria, ofreciendo su infraestructura como modelo para estandarizar y exportar estos conocimientos.