Decenas de ONG exigen liberación de periodista detenido en Yemen durante más de dos años

En la misiva dirigida al presidente del Gobierno del Yemen, Rashad al Alimi, y al vicepresidente secesionista Aidarus al Zoubaidi, se afirma que el periodista fu objeto de una desaparición forzosa y que en febrero de 2025 su familia pudo saber que se encontraba en unas instalaciones de las Fuerzas del Cinturón de Seguridad, brazo armado del CTS, gracias un recluso liberado del mismo centro de detención no oficial.

También aseguró que Shaker, que trabajaba para medios internacionales como Al-Jazeera, Middle East Eye o CNN, fue posteriormente trasladado a la prisión del CTS Beir Ahmed, en Adén.

Allí, según pudo saber el Comité para la Protección de los Periodistas, está siendo juzgado por "utilizar su condición para difundir noticias falsas, incitar contra el orden público, perjudicar los intereses nacionales y proporcionar apoyo mediático al grupo hutí", los rebeldes chiíes en guerra con el CTS y el Gobierno desde 2014.

El periodista 'freelance' desapareció en noviembre de 2023 mientras viajaba desde su casa en Saná, la capital del país, controlada por los hutíes, a la ciudad sureña de Adén, sede provisional del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, apoyado por Arabia Saudí y con acuerdos de reparto del poder con los separatistas del CTS, que cuentan con respaldo de Emiratos Árabes Unidos.

Las organizaciones firmantes denunciaron que tanto el CTS como el Gobierno del Yemen se han negado de forma sistemática a revelar el paradero de Shaker a su familia.

Consideraron las acusaciones "totalmente incompatibles" con la labor profesional desempañada por Shaker, que trabajaba con "medios de comunicación de prestigio internacional" como Al-Jazeera, Middle East Eye o CNN, y denunciaron la "falta de transparencia" en torno a su detención.

Además, recordaron en la carta que el objetivo del periodista durante el viaje en el que fue detenido era tomar un vuelo de Adén a Beirut para, una vez en Líbano, recibir un curso sobre primeros auxilios y ambientes hostiles organizado por la Fundación Samir Kassir, centrada en la libertad de prensa.

Por ello, las 35 organizaciones firmantes reivindicaron la importancia del periodismo independiente "como el del Sr. Shaker" en situaciones como la que atraviesa el Yemen y exigieron en la carta "su regreso seguro junto a su familia y a su profesión", que consideran que ya "se ha retrasado demasiado".