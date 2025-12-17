Desalojan en España a decenas de migrantes que vivían en un antiguo instituto

Aunque en el edificio, propiedad del Ayuntamiento de Badalona y ocupado desde 2023, llegaron a vivir 400 personas, muchas de ellas fueron marchándose en las últimas horas, por lo que las autoridades policiales identificaron a 181 personas en el interior del antiguo centro educativo en el momento del desahucio y detuvieron a 19 de ellas.

La mayoría (18) fueron arrestadas por la Policía Nacional en aplicación de la ley de extranjería y otra persona fue detenida en aplicación de un requerimiento previo de arresto.

Ello después de que multitud de furgones de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, llegaran al edificio y sus inmediaciones antes de las siete de la mañana hora local (6.00 GMT) para iniciar el desalojo.

Algunas entidades sociales y grupos de vecinos acudieron al antiguo instituto para expresar su solidaridad a las alrededor de 200 personas que aún estaban en el interior.

Los sindicatos de vivienda que se movilizaron a las puertas del antiguo instituto municipal criticaron el "racismo" del alcalde de Badalona, el conservador Xavier García Albiol, y la "complicidad" del resto de administraciones.

La facción en Badalona del Partido Socialista acusó al alcalde Albiol, del Partido Popular (PP), de convertir el desalojo en un "show mediático", al tiempo que denunció que el Ayuntamiento de Badalona no ha impulsado ningún plan social que aborde las causas y las consecuencias de la realidad de las 400 personas que malvivían en el edificio en una situación de precariedad extrema.

Albiol, que había puesto a primera hora de la mañana un mensaje en X con un vídeo de la llegada de los furgones policiales ante el inicio del desalojo, aseguró después que el Ayuntamiento de Badalona "no va a gastar ni un solo euro en dar vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos".

En una comparecencia ante los medios, el alcalde de Badalona aseguró que "aquellas personas que tenían un comportamiento normal han recibido un tratamiento, un seguimiento por parte de los servicios sociales" pero "el resto lo he dejado muy claro: Yo no las quiero en Badalona". Albiol, que gobierna la ciudad con mayoría absoluta, suele tener un discurso duro con la migración o la ocupación.