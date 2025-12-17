EEUU dedica casi 400 millones de dólares a un acuerdo de cooperación en salud con Camerún

Ambos países firmaron un memorando de entendimiento que "prioriza a los estadounidenses al proteger a nuestra nación de las amenazas de enfermedades infecciosas, a la vez que apoya a Camerún para construir sistemas de salud sólidos y autosuficientes", señaló el Departamento de Estado de EE.UU. en un comunicado emitido a última hora del martes.

Durante el próximo lustro, el Departamento de Estado "planea proporcionar casi 400 millones de dólares en asistencia sanitaria", mientras que Camerún "se ha comprometido a aumentar su propio gasto sanitario en 450 millones de dólares".

Así, EE.UU. y Camerún abordarán "la financiación de productos sanitarios de primera línea y personal sanitario, el fortalecimiento de las redes de laboratorios y la modernización de los sistemas de datos con herramientas digitales seguras e interoperables que mejoren la vigilancia de enfermedades y la preparación ante brotes".

El acuerdo -añadió- representa "un gran avance en nuestro compromiso de hacer de Estados Unidos un país más seguro, fuerte y próspero mediante inversiones inteligentes y estratégicas en los sistemas sanitarios mundiales".

El acuerdo forma parte de la "Estrategia de Salud Global América Primero", presentada en septiembre pasado, que busca reforzar la seguridad y el liderazgo sanitario del país norteamericano en el mundo.

Estados Unidos prevé firmar en las próximas semanas memorandos de entendimiento bilaterales plurianuales sobre cooperación en salud global con decenas de países.

Para el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, este enfoque reduce ineficiencias, fomenta la sostenibilidad y fortalece la cooperación internacional mediante co-inversiones.

Otros países africanos han rubricado acuerdos similares, como Kenia, Uganda, Ruanda, Esuatini, Liberia y Mozambique.