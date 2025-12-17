EE.UU. exige a Honduras iniciar de inmediato conteo especial para cerrar elecciones

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental lanzó el llamado urgente en su cuenta de X dirigido al Consejo Nacional (CNE) hondureño con la finalidad de que se realice el conteo especial para garantizar los resultados del 30 de noviembre pasado.

"Cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias", advirtió la Administración Trump.

El mensaje concluye que la voz de los 3,4 millones de hondureños que participaron en las elecciones debe "ser respetada y escuchada".

El escrutinio especial exigido por Estados Unidos, para contar las 2.792 actas, debió iniciar el pasado 13 de diciembre de acuerdo con la ley electoral hondureña y su demora ha disparado la crisis política.

El centro de acopio del material electoral está resguardado en el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están listas al menos 150 mesas para que se inicie el escrutinio, pero a raíz de los últimos incidentes hoy no se le ha permitido el ingreso al personal acreditado de uno de los turnos, de doce horas cada uno, para comenzar con el conteo de los votos de las actas con inconsistencias.

Por ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados, pero con la parálisis del escrutinio especial la situación poselectoral se podría agravar más si los resultados no están antes de que se venza el plazo.

Según los resultados preliminares del CNE, Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios.

Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con el 39,19 %, mientras que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de los votos, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.