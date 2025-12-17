Ejército de Sudán alista "gran fuerza militar" para liberar zonas bajo control paramilitar

"Hemos completado la preparación de una gran fuerza con armamento avanzado capaz de cambiar el curso de los combates para liberar Kordofán y Darfur", afirmó el vicecomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán y miembro del Consejo Soberano, Yaser al Ata, en un discurso dirigido a un grupo de oficiales en Omdurmán y transmitido por la televisión estatal sudanesa.

"La destrucción del enemigo está ahora en nuestras manos", afirmó en su intervención, en la que no detalló los efectivos ni el equipo que componen esta fuerza.

Añadió que el país "presenciará cambios significativos en los próximos días", ante lo que vaticinó como "victorias anticipadas" en el campo de batalla.

El alto mando militar ha supervisado recientemente las acciones en el frente desde El Obeid, capital de Kordofán del Norte, tras ser restituido al mando en esa zona. También participó en la organización de la cámara de mando y control de las operaciones de campo.

Este anuncio llega un día después de que fuentes militares informaran a EFE del recrudecimiento de combates entre el Ejército y los paramilitares en la región de Kordofán, donde dejaron "decenas" de muertos en la jornada del martes pese a las presiones para un alto el fuego.

El recrudecimiento de los combates en Kordofán se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

Tanto el Ejército como los paramilitares iniciaron una amplia campaña militar en Kordofán, una región rica en petróleo y compuesta por tres estados, tras la caída en octubre pasado de la ciudad de Al Fasher, capital de Darfur Norte, que era el último reducto de los militares en todo el oeste de Sudán.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y obligado a más de trece millones a desplazarse interna o externamente, además de originar una inseguridad alimentaria aguda que sufre más de la mitad de la población, según la ONU.