El Congreso de Perú ratifica la ampliación, por un año, del registro de mineros informales

La decisión fue tomada con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones de los miembros de la Comisión, encargada de definir la propuesta, aprobada por el pleno en primera votación el pasado 4 de diciembre, en el cierre de la Legislatura anual.

La norma ratificó la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que tomó el pleno tras modificar un primer planteamiento inicial que propuso dos años, y luego de que el Gobierno anunciara que no iba a promulgarla si no se establecían condiciones "no negociables".

Antes de que se diera la primera votación, el primer ministro, Ernesto Álvarez, informó que el Ejecutivo había planteado "dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50.000 mineros excluidos del proceso".

Álvarez dijo que el Gobierno de transición, que preside José Jerí, mantiene un trabajo coordinado con el Congreso, pero que si el dictamen que se aprobaba no era acorde con la posición del Ejecutivo sería devuelto con observaciones, con lo que el Reinfo solo estaría vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

Este miércoles, horas antes de que la Comisión Permanente tomará una decisión definitiva, cientos de mineros informales bloquearon la carretera Panamericana Sur a la altura del distrito de Chala, en la regióón sureña de Arequipa, para exigir que se ratifique la ampliación del registro que plantea regularizar sus actividades.

A pesar de que el Parlamento ya amplió a fines de 2024 la vigencia del Reinfo durante un año, luego no se puso de acuerdo en comisiones para dar una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que fue promovida por el Ejecutivo que entonces presidía Dina Boluarte.