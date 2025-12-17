El conservador Luís Marques Mendes formaliza su candidatura para presidir Portugal

Uno de los favoritos en las encuestas, Marques Mendes acudió confiado a la sede del Tribunal Constitucional, en Lisboa, donde tuvo que aportar la documentación necesaria para certificar su identidad y demostrar que cumple con los requisitos legales, como la presentación de al menos 7.500 firmas de apoyo.

En declaraciones a periodistas, el abogado se mostró "satisfecho" con los resultados de los sondeos publicados en los últimos días, que le sitúan entre los candidatos favoritos.

"Solo puedo estar satisfecho porque los sondeos de alguna forma han formalizado aquello que siento en la calle y en el terreno", aseveró el conservador, que actualmente forma parte del Consejo de Estado.

Marques Mendes recalcó que, si es elegido, intentará ser un jefe de Estado que, sin ser un contrapoder, sea "interventivo exigiendo resultados, aproximando posiciones entre partidos, que ayude a resolver problemas concretos de las personas y logre convergencias".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y añadió: "Portugal no es un país cualquiera, tiene casi 900 años de vida. Portugal tiene problemas, pero también tiene cosas extraordinarias que ha hecho dentro y fuera. Tenemos que dar voz a este Portugal positivo y tenemos que al mismo tiempo movilizar a las personas con esperanza, con confianza en que vamos a resolver problemas que todavía existen. No voy a prometer nada que no pueda cumplir".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Marques Mendes se suma a una lista en la que también están el líder del partido de ultraderecha portugués Chega, André Ventura, el exministro y exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro y el sindicalista André Pestana, que formalizaron su candidatura este pasado lunes.

Hace una semana, lo hicieron el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal, y la excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins.

Junto a Gouveia e Melo, los sondeos dan como favoritos a Ventura y a Marques Mendes, que ha sido apoyado por el conservador Partido Social Demócrata (PSD), la formación que dirige actual primer ministro luso, Luís Montenegro, y que el propio Marques Mendes presidió en el pasado.