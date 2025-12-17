El "deporte" de la cabra decapitada une a los talibanes y a la diplomacia de la UE

Protegida por un chaleco antibalas visible y flanqueada por la cúpula del gobierno talibán, la diplomática eslovena Veronika Boskovic Pohar, encargada de la misión de la Unión Europea (UE), protagonizó este inusual acercamiento diplomático al asistir a la liga nacional de Buzkashi.

"Una vez más, me impresiona la magnificencia del #patrimonio cultural de Afganistán, que une a esta nación", publicó la encargada de la delegación europea.

Desde el palco de honor del estadio de Kabul, Boskovic Pohar observó el desarrollo de este deporte ancestral junto al ministro de Exteriores del gobierno interino, Amir Khan Muttaqi, y embajadores de potencias regionales clave como Turquía, Catar, Azerbaiyán e Indonesia.

La eslovena era la única mujer visible en las decenas de fotografías difundidas por el gobierno afgano, las cuales mostraban una grada y un terreno de juego ocupados exclusivamente por talibanes, diplomáticos hombres y jinetes.

La foto de la funcionaria, vestida de negro y con la bandera de la UE parcheada sobre el chaleco antibalas, circuló ampliamente junto a un mensaje sobre "unidad y patrimonio cultural".

La estampa es también un recordatorio visual de la precaria seguridad que aún define la operatividad diplomática en la capital afgana.

Desde agosto de 2021, fecha en la que los talibanes retomaron el poder tras la retirada de las tropas estadounidenses, ningún estado miembro de la UE ha reconocido formalmente al gobierno interino, el cual opera en un limbo legal y bajo sanciones internacionales, aunque mantiene vías de diálogo pragmático para la entrega de ayuda humanitaria.

La visita de los diplomáticos a un estadio donde la presencia femenina está vetada desató críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. La activista afgana Golchehrah Yaftali condenó lo ocurrido y lo calificó como una "vergüenza" institucional.

La activista acusó a la UE de validar un evento deportivo en una nación donde los edictos gubernamentales han prohibido a las niñas asistir a la escuela secundaria y la universidad, han vetado a las mujeres el acceso a parques, gimnasios y salones de belleza, y las obligan a cubrirse el rostro y viajar con un acompañante masculino (mahram) en trayectos largos.

El Buzkashi es una disciplina de Asia Central donde decenas de jinetes, conocidos como "chapandaz", compiten con agresividad por el control de los restos de una cabra decapitada. Las voces críticas suelen describir este deporte como una exhibición de fuerza bruta y crueldad animal.

El canciller Muttaqi presentó la asistencia internacional como un honor y una prueba del desarrollo logrado en los últimos cuatro años.

La jornada se saldó con la victoria del equipo de Kunduz sobre Herat por 9-1, mientras que Sar-e Pul se impuso a la provincia de Takhar por 11-4, según los datos oficiales.