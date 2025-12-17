El Ejército israelí hiere a cuatro gazatíes en un ataque de mortero en la ciudad de Gaza

Por el momento se desconoce la edad o la gravedad de los heridos, en un ataque que tuvo lugar en la intersección de Samar, en el centro de la capital gazatí.

En un comunicado, el Ejército dijo que la explosión se debió a un mortero que "se desvió" en la zona de la línea amarilla, el perímetro que se extiende por el 54 % de la Franja de Gaza y que sigue bajo dominio militar israelí.

"Las Fuerzas de Defensa están al tanto de las denuncias de heridos en la zona. El incidente está siendo investigado", detalló el Ejército.

Pese al alto el fuego, drones israelíes siguen sobrevolando Gaza y las tropas disparan a quienes dicen que se acercan a ellos o sobrepasan la línea imaginaria.

Según Sanidad gazatí, ya son 394 los palestinos fallecidos -la inmensa mayoría civiles, incluidos más de 70 niños- y 1.075 los heridos desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 octubre.