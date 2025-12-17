El Gobierno de EE. UU. acusa al fundador de Tricolor y a otros exejecutivos de fraude

La Fiscalía federal para el Distrito Sur en Manhattan (Nueva York) acusó también de fraude bancario a David Goodgame, exjefe de operaciones.

Chu y Goodgame fueron arrestados hoy en Florida y Texas, respectivamente, y serán llevados ante un tribunal para la presentación de los cargos.

Del mismo modo, la fiscalía informó en un comunicado que Jerome Kollar, exdirector financiero de Tricolor, y Ameryn Seibold, exejecutivo financiero, se declararon culpables el martes y están cooperando con la investigación.

De acuerdo con la acusación, bajo la orden de Chu, varios ejecutivos de Tricolor repetidamente prometieron garantías dobles a múltiples prestamistas y manipularon las características de las garantías para hacer que activos no elegibles y casi sin valor parecieran cumplir con los requisitos del prestamista.

Además, según la fiscalía, hasta agosto pasado, Tricolor había prometido aproximadamente 2.200 millones de dólares en garantías a prestamistas e inversores, cuando en realidad solo tenía unos 1.400 millones.

Señala que la diferencia -de aproximadamente 800 millones de dólares en garantías falsas- fue resultado de una serie de planes y conspiraciones en los que participaron los cuatro acusados y otros.

Como resultado, Tricolor obtuvo cientos de millones de dólares en adelantos en efectivo que enriquecieron a Chu, quien, el verano pasado, fue confrontado junto a otros miembros de la empresa por los prestamistas. Los acusados idearon entonces planes para ocultar o explicar el fraude, en una serie de llamadas que fueron grabadas en secreto.

La acusación indica además que al no poder explicar el fraude, que alegaban se debía a un error administrativo, Chu extrajo de la empresa 6,2 millones de dólares y usó parte de ese dinero para comprar una lujosa propiedad en Beverly Hills, California, el pasado 27 de agosto.

El 10 de septiembre Tricolor se declaró en bancarrota porque debía más de 900 millones de dólares a los prestamistas debido al esquema de fraude.

"El fraude se convirtió en un componente integral de la estrategia comercial de Tricolor. El colapso resultante de miles de millones de dólares dañó a bancos, inversionistas, empleados y clientes. También socava la confianza en nuestro sistema financiero", señaló el fiscal para el Distrito Sur de nueva York, Jay Clayton.