El petróleo de Texas se recupera y gana un 1,21 %, hasta los 55,94 dólares

Los contratos de futuros del WTI para entrega en enero ganaron 0,67 dólares respecto a la jornada anterior.

Después de desplomarse un 2,73 % en la sesión previa, hasta un cierre de 55,27 dólares, su nivel más bajo desde 2021, el índice recuperó terreno este miércoles pero aún se sitúa por debajo de la barrera de los 60 dólares por barril.

La subida del 'oro negro' correspondería principalmente al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que bloqueará a los petroleros sancionados que transportan crudo venezolano -si bien no precisó cómo se aplicará la medida-, lo que reavivó la preocupación del mercado por posibles problemas de suministro.

El mercado está también pendiente de interrupciones en el suministro desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, así como de los ataques con drones de Kiev contra la infraestructura petrolera rusa y de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos al sector energético de Rusia.

