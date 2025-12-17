El Tribunal Supremo de Italia confirma la absolución de Salvini en el caso Open Arms

La decisión del Alto Tribunal se dio a conocer después de una larga jornada de declaraciones y deliberaciones, en una vista que contó con la asistencia del fundador y director de la ONG española, Óscar Camps, y los abogados de la organización, mientras que Salvini no acudió a la Corte, donde estuvo representado por su abogada Giulia Bongiorno.

La sesión de este miércoles se había convocado en principio para el pasado 11 de diciembre, pero se aplazó por la indisposición de la letrada de Salvini.

El Supremo italiano había retomado este caso prácticamente un año después de que, el 20 de diciembre de 2024, Salvini fuera absuelto por el Tribunal de Palermo (sur) a pesar de que la Fiscalía pedía condenarlo a 6 años de cárcel.

Pero el pasado julio la Fiscalía de Palermo, tras haber visto desoída su petición de condena en primera instancia, decidió presentar un recurso directamente ante el Supremo, saltándose el Tribunal de Apelación, una decisión prevista por la ley pero muy inusual.

Los hechos se remontan a agosto de 2019, cuando Salvini, entonces ministro del Interior, impidió durante 20 días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por la nave del Open Arms.

Esta ONG sentó a Salvini en el banquillo de los acusados, pero fue absuelto porque el Estado italiano "no tenía el deber" de ofrecer un puerto seguro a la nave humanitaria, según justificó el tribunal.

La abogada del ministro, Giulia Bongiorno, defendió a su salida del Supremo que el proceso contra Salvini "no debería ni haber empezado" y que la apelación de la fiscalía era "totalmente descabellada" porque no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitida.

Además, subrayó que Open Arms "es el típico ejemplo en el que el barco tenía muchas alternativas", por lo que "la espera por libre elección de un barco ciertamente no es un delito".