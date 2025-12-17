Fitch baja calificación de Colombia a BB por alto déficit fiscal y Petro culpa a oposición

"Fitch prevé que la falta de un ancla fiscal creíble, el aumento de las rigideces del gasto y las posibles restricciones políticas para implementar medidas de aumento de ingresos dificultarán las perspectivas de consolidación fiscal después de las elecciones de 2026, independientemente del resultado", señaló la firma en un comunicado.

La calificadora agregó que las calificaciones de Colombia "están respaldadas por un historial de preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera frente a diversos choques, en parte sustentado por un banco central independiente", pero subrayó que siguen "limitadas por altos déficits fiscales, un aumento de la deuda/PIB, una elevada carga de intereses y una alta dependencia de las materias primas".

Fitch proyecta un déficit fiscal del gobierno central de 6,5 % del PIB en 2025, significativamente superior a su proyección de finales de 2024, y anticipa un "mayor deterioro" en 2026, cuando estima que el déficit podría llegar a 7,5 % del PIB, por encima del objetivo presupuestal del gobierno de 6,2 %.

En octubre, recordó la firma, el Congreso redujo el presupuesto propuesto por el gobierno, dejándolo con un faltante de financiación de 16 billones de pesos (0,8 % del PIB) que debía cubrirse con medidas adicionales de ingresos, pero en diciembre rechazó dichas medidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras conocer la decisión de Fitch, Petro la atribuyó a la "irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición" que rechazaron la tercera reforma tributaria propuesta por su gobierno, llamada ley de financiamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Hay que decir siempre la verdad, se baja la calificación de la inversión en el país porque el Congreso hundió la ley de financiamiento, tal como lo advertí. Nos costará más la deuda a todos los colombianos y colombianas por una irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición en la comisión tercera", escribió en X.

El presidente agregó: "Por no ponerle impuestos a las megarricos le encarecen la deuda a toda Colombia. Son simplemente desalmados".

En materia de crecimiento, Fitch prevé que la economía colombiana acelere "de forma moderada en 2026 hasta 2,9 %, desde 2,7 % en 2025 impulsado por un consumo resiliente y una incipiente recuperación de la inversión".

Asimismo, espera que la inflación anual "se modere a 4,5 % hacia finales de 2026, desde 5,2 % al cierre de 2025".

La calificadora advirtió que la cercanía de las elecciones legislativas de 2026, previstas para marzo, limitará el margen de avance de la agenda de reformas del presidente Petro.

Recordó, en ese sentido, que el proyecto tributario para financiar el presupuesto de 2026 fracasó en el Congreso y que la reforma pensional de 2024 fue suspendida por la Corte Constitucional debido a irregularidades procedimentales en la votación legislativa.

"El déficit fiscal subiría a 7,5 % del PIB en el año 2026 solo si no se hace una reforma tributaria; y una reforma tributaria en Colombia, para no aumentar la desigualdad social debe hacer sobre los ingresos y fortunas de los megarricos del país", señaló Petro, quien recordó que "esto fue lo que rechazó el Congreso en 2025 y (lo) que el nuevo congreso de acuerdo al voto ciudadano debe entender".