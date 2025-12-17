Francia crecerá más de lo previsto pese a la división política

El Producto Interior Bruto (PIB) deberá ser del 0,9 % en este año, una décima más de lo que hasta ahora calculaba el INSEE, que augura también una mejora para 2026, con 0,3 % de crecimiento en cada uno de los trimestres, un ritmo que no conocía el país desde los años 2010.

El responsable de coyuntura del INSEE aseguró que "pese a las incertidumbres políticas, Francia se ha subido a bordo de la recuperación europea", lo que hace pensar a los expertos del organismo que existe un contraste entre el pesimismo que se ha instalado entre los franceses y la situación real del país.

Consideran que los debates actuales sobre la adopción de un presupuesto afectan menos de lo previsto a la actividad económica y que, en caso de que no se llegara a un acuerdo y que hubiera que prolongar las cuentas mediante decretos, el impacto sería limitado.

En todo caso, las previsiones del INSEE para el año próximo son incluso ligeramente mejores que las que han servido de base al Ejecutivo para preparar su proyecto de presupuestos, que en los próximos días entrará en una fase crítica para su adopción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las previsiones del INSEE apuestan por una mejora del consumo interno que tomará el relevo de la inversión pública y del comercio exterior que habían sostenido la economía gala en los últimos años, además del refuerzo de la inversión de las empresas, en la línea con lo registrado en los últimos meses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los impuestos a las grandes empresas no parecen haber detenido sus inversiones, a condición de que estas sean temporales.

Estadística calcula una recuperación del poder adquisitivo por debajo del crecimiento económico, a causa de la ralentización de las subidas salariales y de una subida de la inflación, sobre todo por el encarecimiento de la energía con respecto a la moderación de 2025.

Pero la caída de los tipos de interés frenará el ahorro, lo que fomentará el gasto y la inversión.

La mala noticia vendrá del empleo, que el INSEE calcula que se verá afectado por un descenso de la contratación pública en un momento en el que el Estado busca apretarse el cinturón para ajustar el déficit público, y un ajuste empresarial que frenará las nuevas incorporaciones.

Según sus previsiones, la tasa de paro será del 7,8 % a mediados del año próximo, frente al 7,5 % con el que acabará 2025.