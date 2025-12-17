FundéuRAE: números ordinales en las celebraciones

Es habitual encontrar en los medios enunciados como los siguientes: “La Fundación del Español Urgente celebra su XX aniversario”, “Este sábado vuelve la II Feria de Bellas Artes” o “El Festival de Huelva abre la convocatoria para su 51ª edición”.

En los nombres de este tipo de eventos, lo recomendable es utilizar los ordinales: “la vigésima primera edición”, “el quincuagésimo aniversario”. Si se quieren abreviar, es posible hacerlo con la cifra seguida de un punto y la letra voladita (“20.º aniversario”) o con los números romanos (“XX aniversario”). Es preferible, sin embargo, no emplear en este caso los números cardinales en la escritura: “el 20 aniversario”.

En la lectura, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, es frecuente que estos números se lean como cardinales, sobre todo cuando la cifra es elevada. Así, es posible decir “la centésima quincuagésima edición” o “la ciento cincuenta edición”.

Por lo tanto, los dos primeros ejemplos anteriores son válidos, pero en el tercero lo adecuado habría sido escribir “El Festival de Huelva abre la convocatoria para su 51.ª edición”, con el punto tras la cifra.

