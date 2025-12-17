Gitanos esperan condena a líder ultra en Portugal que garantice un país sin discriminación

"Creemos que tenemos que vivir en un país en el que no se nos pueda discriminar ni se pueda propagar el odio por parte de una persona que solo tiene intenciones políticas y que enfrenta a unas personas contra otras, fracturando así la cohesión social", dijo a EFE Bruno Gonçalves, que junto a otras cinco personas de su comunidad presentó el pasado mes de noviembre una denuncia contra Ventura.

En plena precampaña presidencial, Ventura jugó una de sus cartas predilectas y atacó a colectivos como los gitanos o los inmigrantes en los carteles electorales con los que busca llegar al Palacio de Belém, residencia oficial del presidente.

'Los gitanos tienen que cumplir la ley', reza la propaganda que los seis denunciantes buscan que se retire porque "afecta a la dignidad de las personas gitanas individuales, y también el colectivo", en palabras de Gonçalves, miembro de la Asociación Letras Nómadas.

"Creemos que esto tiene que acabar de una vez por todas, la libertad de expresión tiene límites (...) Existen límites cuando su libertad de opinión afecta de alguna manera a un grupo cultural en su conjunto", consideró.

Ante la proximidad de los comicios presidenciales, convocados para el próximo 18 de enero, el grupo de denunciantes escogió presentar la queja en el tribunal civil de Lisboa para que fuera un proceso expedito y este mismo jueves la jueza debe tomar una decisión al respecto, si las pancartas pueden permanecer o deben ser retiradas.

El juicio arrancó ayer, martes, y tras su declaración, Ventura se mostró orgulloso evitando responder si acatará la decisión de la justicia y reiterando los mensajes xenófobos contra los gitanos. Gonçalves, también presente en la vista, se muestra optimista y confiando en que obtendrán un resultado favorable.

No es la primera denuncia que el colectivo gitano presenta contra Ventura, de hecho sigue activa otra ante un tribunal penal presentada en abril de este año por un video publicado en las redes sociales en el que el líder ultra incitaba al odio y que está en fase de investigación, aunque confían en que también seguirá adelante.

Desde la colocación de estos carteles, "cuyo objetivo principal es dividir a las personas y promover la violencia", según el activista, "las cosas han empeorado" para la comunidad gitana y los ataques contra ellos se han multiplicado, sobre todo, en el caso de los niños en las escuelas.

A pesar del revuelo que la campaña del líder de extrema derecha ha provocado, Gonçalves aseveró que ninguno de los otros candidatos presidenciales se ha puesto en contacto con los gitanos para mostrarles su solidaridad, aunque algunos, especialmente los de izquierdas, sí han mostrado su rechazo a los mensajes de Ventura.

"Estamos bastante acostumbrados a la omisión de algunos políticos, pero una cosa es cierta, las comunidades, las asociaciones, los movimientos gitanos también se construyen sobre la base de la resistencia y la resiliencia; no vamos a dejar de luchar, aunque el mundo se nos eche encima", zanjó el denunciante.