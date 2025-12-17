Huelgas en el transporte aéreo en Italia provocan la cancelación de decenas de vuelos

Los sindicatos del sector han convocado una huelga de cuatro horas, de las 13:00 a las 17:00 horas, a la que han sido convocadas tripulaciones de vuelo de Vueling y EasyJet, el personal de tierra de Air France y KLM, así como los trabajadores de la aerolínea nacional ITA Airways.

También se verán afectados los trabajadores del personal de las empresas de servicios de tierra afiliadas a Assohandlers, que operan en aeropuertos italianos.

En el caso de ITA Airways se trata de su primera huelga desde su incorporación al grupo Lufthansa, que tiene una participación del 41 %, y se comunicó que por el momento se han cancelado 72 vuelos nacionales e internacionales.

En cuanto los motivos de la huelga del personal de Ita Airways, subrayan los sindicados del sector, "el contrato nacional debe renovarse con un aumento salarial y una mejor calidad de vida, un plan industrial con mayores inversiones en la flota, mayor desarrollo y la recuperación del personal que aún se beneficia de la red de seguridad social, la estabilización de los contratos temporales y, finalmente, el pago correcto de la bonificación por rendimiento".

En el caso de Vueling , la protesta fue convocada "en consideración al incumplimiento de ciertos artículos del contrato de la compañía y la falta de transparencia de la compañía en el uso sistemático de personal extranjero en territorio italiano".

Asimismo protestan después de que Vueling decidiera cambiar de rumbo y abandonar la capital italiana, cerrando su base en Roma Fiumicino y, sobre todo, iniciando el procedimiento para despedir a más de 80 auxiliares de vuelo.

Durante las huelgas, según ENAC, existirán franjas horarias protegidas, de 7:00 a 10:00 y de 18:00 a 21:00, durante las cuales los vuelos deben seguir operando.