Israel exportará gas natural a Egipto por valor de 35.000 millones de dólares

"Este acuerdo asegura el futuro de las futuras generaciones (de Israel)", afirmó el mandatario durante el anuncio oficial.

"Ante todo, exige que las empresas vendan gas a buen precio a los ciudadanos israelíes" aseguró el primer ministro. "Algunos se opusieron ferozmente a la extracción de gas de las aguas. Decían que destruiríamos la economía, pero hoy está claro que la extracción de gas ha generado enormes beneficios para Israel", agregó.

El grupo israelí NewMed, que gestiona el yacimiento de gas natural Leviatán junto a Chevron y a la también israelí Ratio Energies, informó ya este agosto del acuerdo, que prevé la exportación del recurso energético a Egipto hasta 2040.

Sin embargo, la oficina del ministro Cohen informó de que no aprobaría el acuerdo hasta que "se acordasen precios justos para el mercado israelí"; algo que, según afirmó hoy junto a Netanyahu, ha sido asegurado.

El primer ministro expresó su agradecimiento a Cohen por su gestión del proceso de negociación, y concluyó su anuncio a la prensa asegurando "al ministro y a los ciudadanos israelíes" que "habrá más sorpresas positivas" próximamente.

El acuerdo contempla la venta de 130.000 millones de metros cúbicos de gas natural a través de dos fases.

La primera, que comenzará en la primera mitad de 2026, incluye la venta de 20.000 millones de metros cúbicos, después de que se complete la construcción de una tercera tubería desde el yacimiento a la plataforma de producción y se ponga en marcha la nueva línea de transmisión entre las costas de Asdod y Ascalón, en el sur de Israel.

La segunda fase incluye la venta de 110.000 millones de metros cúbicos de gas natural a Egipto, y comenzará una vez completado el proyecto de expansión del yacimiento de Leviatán.

El acuerdo estará en vigor hasta 2040 o hasta que se complete la venta de las cantidades acordadas, detalló NewMed en su informe, publicado este agosto.

Tras hacerse pública la noticia este verano, las acciones de NewMed y Ratio subían un 6 y un 5,5 %, respectivamente, diez minutos después de la apertura de la Bolsa de Tel Aviv.

En 2019, los responsables del yacimiento ya firmaron un primer acuerdo para suministrar a Egipto 60.000 millones de metros cúbicos de gas natural, de los que ya se han suministrado unos 23.500 millones, según NewMed.