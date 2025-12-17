Joven salvadoreño asegura que seguirá como defensor de derechos humanos tras ser liberado

Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez enfrentaron un proceso penal por los delitos de desórdenes públicos y resistencia, imputados tras ser detenidos en mayo pasado tras participar en una concentración pacífica en la que pedían ayuda para evitar el desalojo de una comunidad en una zona rural.

"Fue un proceso duro, sin duda, pero estamos bien", declaró el joven al ser interceptado por periodistas a su salida del centro judicial de la localidad de Santa Tecla, cercana a la capital.

Henríquez y Pérez asistieron este miércoles a una audiencia especial en la que se desarrolló un proceso abreviado donde "ellos confesaron los hechos" que la Fiscalía General de la República (FGR) les imputó y la jueza del caso -cuyo nombre se reserva por seguridad- los sentenció a tres años de cumplimiento de reglas de conducta, según explicaron a la prensa sus abogados.

El salvadoreño señaló que las condiciones de justicia en El Salvador "son adversas" pero "con todo eso sí se pudo, aceptamos el proceso abreviado y ya estamos aquí", dijo.

Aseguró que continuará con su labor de defensa de derechos humanos, con el acompañamiento de comunidades que "han sufrido injusticias siempre del robo y despojo del agua y de la tierra".

"Va tocar cumplir las medidas, pero eso no implica que mis ideales y mi convicción ha cambiado", agregó.

Henríquez y Pérez -pastor evangélico- no podrán participar durante tres años en actividades relacionadas con los delitos que les fueron imputados -entre las medidas establecidas- y tendrán también que presentarse periódicamente a un tribunal de vigilancia penitenciar.

Los salvadoreños fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país.

Enfrentaron el pasado 30 de mayo la audiencia inicial del proceso penal en su contra y en esa ocasión el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretar libertad condicional y ordenó detención provisional.

Luego, el pasado 29 de octubre en una audiencia de revisión de medidas cautelares, la justicia salvadoreña decidió que continuaran en detención, rechazando así una petición de la defensa para que seguirán el proceso en libertad.

Este caso fue rechazado por organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, ya que se da en un contexto de "criminalización" y "detenciones" contra activistas y críticos del Gobierno del presidente Bukele, según denunciaron diversas ONG.