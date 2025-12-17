Kosovo advierte que situación en los Balcanes se ha deteriorado con la guerra en Ucrania

"La guerra en Ucrania deterioró la situación de seguridad en todo el continente. En los Balcanes lo sentimos aún más, porque Rusia ha mostrado constantemente interés en provocar un efecto contagio de la guerra hacia nuestra región", dijo la mandataria a su llegada a la cumbre en Bruselas.

"Justo tras la invasión rusa de Ucrania, triplicaron (en Moscú) la cantidad de dinero que destinan a propaganda y desinformación en los Balcanes", aseguró Osmani.

Según la presidenta kosovar, cuyo país no es reconocido por todos los Estados miembros de la UE, con España y Grecia entre los reticentes, Moscú ha utilizado a Serbia como "intermediario para lograr ese efecto de contagio".

"Pero ,con la ayuda de nuestros amigos y socios en la UE y Estados Unidos, logramos mantener la estabilidad y la paz", aseguró Osmani.

"Es muy importante que no permitamos que los planes de Rusia se lleven a cabo en los Balcanes. Cuanto más rápido avancemos hacia la UE, más claro quedará que Rusia está fracasando", dijo la presidenta kosovar y criticó a Serbia por no alinearse plenamente con la política de la UE.

"No creo que (Serbia) deba librarse de sus obligaciones e incluso si la región estuviera de acuerdo con ello —cosa que obviamente nosotros no haremos—, la propia UE no debería abrir sus puertas a miembros que no se alinean", dijo Osmani.

"Mientras Serbia no haga eso, creo que dañaría a la UE en lugar de apoyar el proyecto de una Europa integrada, libre y en paz", concluyó la mandataria kosovar.

El presidente serbio, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, anunció anoche que no acudiría a la cumbre de hoy.

Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia desean entrar en la UE, aunque se encuentran en diferentes estados de su procesos de adhesión.

Albania y Montenegro son los dos países más avanzados, mientras que Kosovo aún no ha iniciado su proceso de entrada en la UE.