La Bolsa de Londres sube un 0,92 % tras los últimos datos de la inflación británica

El índice de precios al consumo (IPC) del Reino Unido en los últimos doce meses hasta noviembre bajó al 3,2 %, frente al 3,6 % de octubre, lo que lo situó en la cifra más baja desde marzo.

En este contexto, el índice principal del mercado londinense, el FTSE-100, agregó 89,53 puntos y se situó en 9.774,32, mientras que el secundario FTSE-250 avanzó un 0,56 %, hasta los 22.164,76 puntos.

Pese a ello, la inflación se mantiene todavía por encima del objetivo que se ha marcado el Banco de Inglaterra, de un 2 %.

En su reunión de noviembre, el banco decidió mantener los tipos de interés invariables en el 4 %, el nivel más bajo en más de dos años y se espera para mañana su decisión sobre los tipos.

Encabezaron las ganancias la constructora de viviendas Barratt Redrow, que sumó un 3,68 %, junto con el proveedor de seguros Phoenix Group (3,30 %) y la empresa de tecnología médica Convatec (3,15 %).

Por el contrario, entre los valores con mayores pérdidas figuraron el grupo irlandés de ventas y marketing DCC, que descendió un 3,55 %, además de la distribuidora Bunzl (-1,98 %) y el fondo de inversión Intermediate Capital Group (-1,56 %).