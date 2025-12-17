La bolsa de São Paulo cae un 0,79%, arrastrada por las acciones del sector bancario

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 157.327 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,09 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,52 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con este nuevo dato, la bolsa se anota su segundo rojo consecutivo, tras caer en la víspera un brusco 2,40 %.

La banca fue la gran culpable de la caída de este miércoles, con los principales valores del sector, como Bradesco (-0,82 %), Itaú (-0,89 %), el estatal Banco do Brasil (-0,74 %) y Santander Brasil (-0,60 %) en negativo.

En este contexto, dos de los valores tradicionalmente más negociados del parqué brasileño, los papeles de la minera Vale y de la empresa estatal Petrobras, amortiguaron la baja de la sesión.

La minera Vale, en línea con los precios internacionales del hierro, se anotó una suba del 1,27 %.

Mientras que Petrobras cerró con una apreciación del 1,11 % ante el aumento de los precios internacionales del petróleo, en una jornada marcada por un nuevo capítulo de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Venezuela.

En Brasil, la Cámara de Senadores podría aprobar hoy mismo un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.

En el plano internacional, mañana se conocerá el dato de inflación de noviembre en Estados Unidos, que podría alimentar la tesis de una nueva reducción de las tasas de interés por parte de la Fed en ese país.

Las acciones que registraron las mayores ganancias durante la jornada fueron las de la empresa de transporte y refrigeración industrial Recrusul (23,42 %), y el grupo de clínicas oncológicas Oncoclínicas (17,62 %).

En la punta contraria, los papeles que más perdieron valor fueron los de las constructoras Direcional (-13,22 %) y Melnick (-12,56 %).

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 66.879 millones de reales (unos 12.114 millones de dólares) en más de 4,8 millones de operaciones financieras.