Mundo
17 de diciembre de 2025 - 15:40

La Bolsa española sube el 0,1 % y termina por encima de los 16.900 puntos por Wall Street

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2394

Madrid, 17 dic (EFE).- La Bolsa española subió este miércoles el 0,1 % y terminó por encima de los 16.900 puntos con la ayuda del avance de Wall Street.

Por EFE

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, subió 16,3 puntos, ese 0,1 %, hasta 16.938,2 puntos. En el año acumula una revalorización del 46,08 %.

De los grandes valores del IBEX destacaron las subidas del 0,93 % de Telefónica, del 0,78 % de la petrolera Repsol, del 0,53 % de Banco Santander y del 0,44 % del gigante textil Inditex. Bajaron el grupo financiero BBVA, el 0,67 % y la eléctrica Iberdrola, el 0,17 7 %.

La Bolsa española empezó el día con ganancias moderadas en el umbral de los 17.000 puntos, que no logró sobrepasar. Con la subida del 0,4 % del parqué neoyorquino se mantuvo la subida de la plaza española, que terminó por encima de 16.900 puntos.