La Bolsa española sube el 0,1 % y termina por encima de los 16.900 puntos por Wall Street

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, subió 16,3 puntos, ese 0,1 %, hasta 16.938,2 puntos. En el año acumula una revalorización del 46,08 %.

De los grandes valores del IBEX destacaron las subidas del 0,93 % de Telefónica, del 0,78 % de la petrolera Repsol, del 0,53 % de Banco Santander y del 0,44 % del gigante textil Inditex. Bajaron el grupo financiero BBVA, el 0,67 % y la eléctrica Iberdrola, el 0,17 7 %.

La Bolsa española empezó el día con ganancias moderadas en el umbral de los 17.000 puntos, que no logró sobrepasar. Con la subida del 0,4 % del parqué neoyorquino se mantuvo la subida de la plaza española, que terminó por encima de 16.900 puntos.