La Cámara Baja de Brasil aumenta los impuestos a casas de apuestas y tecnofinancieras

El texto, que contó con 310 votos a favor y 85 en contra, también incluye un recorte del 10 % en algunos tipos de beneficios fiscales de los que gozaban diversas actividades económicas.

La propuesta será analizada ahora por el Senado, que, al igual que la Cámara de los Diputados, también está controlado por fuerzas conservadoras de centro y derecha.

El objetivo es aumentar la recaudación tributaria para evitar un corte de gastos en el presupuesto de 2026, año en el que se celebrarán en el país elecciones presidenciales, regionales y legislativas.

De acuerdo con el relator del texto, el diputado Aguinaldo Ribeiro, este conjunto de medidas recaudatorias tendrán un impacto de más de 20.000 millones de reales (3.600 millones de dólares / 3.100 millones de euros) en el presupuesto federal del próximo año.

El proyecto recoge que la tributación a la que estarán sometidas las casas de apuestas digitales, las llamadas 'bets', aumentará paulatinamente desde el actual 12 % hasta el 13 %, en 2026; el 14 %, en 2027; y el 15 %, en 2028.

La mitad de ese aumento se destinará para cubrir gastos en seguridad social y la otra mitad para financiar el sistema de salud.

En el caso de las empresas de tecnofinanzas, pasarán del 15 % actual al 17,5 % hasta finales de 2027, porcentaje que se elevará al 20 % a partir de 2028.

El proyecto también fija el aumento del 15 % al 17,5 % del impuesto que grava los intereses sobre el capital propio distribuidos por las empresas a los socios como remuneración.

Por otro lado, los beneficios fiscales de los que gozan diversos sectores productivos no deberán superar el equivalente al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

Ribeiro dijo en la sesión de votación que "la concesión indiscriminada" de beneficios fiscales corroe el sistema tributario y, "en muchos casos, sirve apenas para favorecer intereses privados sin generar retorno social".