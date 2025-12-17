La CE perfila áreas de investigación militar a las que dedicará mil millones euros en 2026

Desde su puesta en marcha en 2021, el FED ha apoyado 224 proyectos con alrededor de 4.000 millones de euros, lo que ha “reforzado la cooperación entre los Estados miembros y ha impulsado las tecnologías de defensa compartidas”, indicó en un comunicado la Comisión Europea (CE).

El Fondo Europeo de Defensa es el instrumento de la Comisión para apoyar la investigación y el desarrollo colaborativos en materia de defensa, y se ejecuta a través de programas de trabajo anuales.

En concreto, el sexto programa de trabajo del Fondo Europeo de Defensa aborda un total de 31 temas, organizados en torno a siete convocatorias temáticas, tres convocatorias no temáticas, una acción centrada en las amenaza de los vehículos de planeo hipersónicos y dos acciones en apoyo de la alianza de la UE para las contramedidas médicas de defensa, explicó la CE.

También prevé un fuerte apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas de mediana capitalización.

“Europa debe reforzar la colaboración en materia de defensa, y el Fondo Europeo de Defensa constituye una base fundamental para este esfuerzo. Por sexta vez, estamos invirtiendo importantes recursos para incentivar y apoyar la investigación y el desarrollo de capacidades de defensa importantes”, indicó el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

En consonancia con la Estrategia Industrial de Defensa Europea, el programa introducirá además nuevas medidas para acelerar y racionalizar los ciclos de innovación, en particular en lo que se refiere a las tecnologías disruptivas.