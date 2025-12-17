La confianza empresarial cae en diciembre en Alemania porque aumenta el pesimismo

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) informó hoy de que el índice de confianza empresarial en el conjunto de Alemania empeoró en diciembre hasta 87,6 puntos, desde los 88 puntos de noviembre.

El Ifo destacó que esta caída se debió al empeoramiento de las expectativas para los próximos meses y que la valoración de la situación actual se estancó.

"El año termina sin ninguna sensación de optimismo", dijo el presidente del instituto Ifo, Clemens Fuest, al presentar la encuesta de confianza empresarial.

El instituto Ifo elabora este indicador de confianza con 9.000 respuestas mensuales de empresas de los sectores manufacturero, de servicios, de ventas y de la construcción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el sector manufacturero, la confianza empresarial bajó en casi todos los sectores porque empeoraron las expectativas, aunque la valoración de la situación actual mejoró un poco pero sigue en un nivel bajo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los nuevos pedidos bajaron y por ello las empresas prevén reducir la producción, según Fuest.

En el sector servicios, la confianza empresarial cayó a territorio negativo porque los suministradores de servicios están menos satisfechos con su situación actual y bajaron sus expectativas.

Una excepción es el sector de restaurantes, que dijo que el mes de diciembre fue muy fuerte.

En el comercio, la confianza empresarial se deterioró porque las empresas consideraron que su situación actual es peor y son pesimistas para el próximo año.

"Los comerciantes minoristas están insatisfechos con las ventas de Navidad", añadió Fuest.

En la construcción, la confianza empresarial se mantuvo a un nivel bajo porque las empresas consideraron que su situación actual es peor, pero son menos escépticas respecto a los próximos seis meses.