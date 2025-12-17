La economía informal en México escala hasta un 25,4 % del PIB en 2024

El reporte, elaborado con año base 2018 y como parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, estima el Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal para conocer su comportamiento y contribución al PIB del país.

El Inegi precisó que, del total, el sector informal aportó 14,5 % y las otras modalidades de la informalidad (OMI) contribuyeron con 10,9 %.

La medición distingue el sector informal como unidades económicas integradas por micronegocios sin registros legales básicos para operar, mientras que las OMI incluyen ingresos generados por trabajadores en la agricultura —incluida la de subsistencia—, el servicio doméstico remunerado y otras formas de empleo sin la protección legal que caracteriza a las relaciones laborales formales, aun cuando estén vinculadas a unidades económicas registradas.

El Inegi subrayó la diferencia entre el peso de la informalidad en el empleo y su participación en la producción, toda vez que, en 2024, la contribución del PIB informal (25,4 %) fue generada por la población ocupada en informalidad (54,4 %), mientras que el sector formal aportó 74,6 % del PIB con 45,6 % de la ocupación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En otras palabras, por cada 100 pesos del PIB del país, las y los ocupados formales generaron 75 pesos y quienes están en la informalidad, 25 pesos”, señaló el instituto autónomo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por actividad económica dentro de la economía informal, el comercio al por menor elevó su participación de 28,9 % a 29 %, la construcción de 14,7 % a 15,6 %, otros servicios (excepto actividades gubernamentales) de 6,1 % a 6,4 %, y transportes, correos y almacenamiento de 4,1 % a 4,3 %.

En contraste, el sector agropecuario redujo su peso de 11,6 % a 11,1 %, industrias manufactureras de 13,5 % a 13,0 %, y comercio al por mayor de 7,1 % a 6,8 %.

Dentro del sector informal, el comercio minorista bajó su contribución de 44,1 % en 2023 a 43,5 % en 2024, mientras que la construcción subió de 24,3 a 25,5 %; ambos rubros concentraron 69 % del sector en 2024, frente a 68,4 % un año antes.

En las OMI, el agropecuario siguió como el componente de mayor peso, aunque disminuyó de 26,1 % a 25,8 %. EFE.