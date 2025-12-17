La Fiscalía de Ciudad de México destruye 335 kilogramos de droga

En un comunicado, el Ministerio Público capitalino informó que la incineración de los narcóticos supone un incremento superior al 235 % con respecto a otros procesos similares de años anteriores, realizados todos ellos en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Esta cantidad destruida fue incautada en investigaciones iniciadas en el año 1970, así como en averiguaciones de este 2025.

"Con ello se elimina un riesgo sanitario, ya que parte del material presentaba hongos nocivos, por lo que su incineración era el único destino viable desde una perspectiva de seguridad", apuntó la FGJCDMX.

Dicho procedimiento comenzó con la entrega física de los estupefacientes al Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía de Investigación (PDI) y su verificación por peritos en química para confirmar que se trataban de sustancias prohibidas, tras lo cual se procedió a su destrucción.

Al evento asistieron distintas autoridades judiciales de la capital mexicana, así como funcionarios de Defensa del Gobierno estatal.