La inflación en la eurozona se mantuvo finalmente en el 2,1 % en noviembre

Así, el aumento de precios de noviembre fue finalmente inferior al 2,2 % estimado por la oficina comunitaria en su cálculo preliminar publicado a principios de diciembre.

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que excluye el efecto de los componentes más volátiles como energía y alimentos frescos y es la principal referencia para el BCE, se mantuvo en el 2,4 %, por lo que se repite la misma cifra por tercer mes consecutivo.

Los precios de los servicios fueron los que más contribuyeron a la inflación en noviembre, (+1,58 puntos porcentuales), tras aumentar un 3,5 % interanual, una décima más que en octubre, seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco (0,46 puntos), pese a que estos moderaron su inflación en una décima, hasta el 2,4 %.

También contribuyeron, en menor medida, los precios de los bienes industriales no energéticos (0,14 puntos), que se encarecieron un 0,5 %, una décima menos.

Por el contrario, los precios de la energía continuaron su descenso, aunque de forma menos acelerada, hasta el 0,5 %, frente a la reducción del 0,9 % en octubre, contribuyendo a frenar la inflación en la eurozona (-0,04 puntos).

En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se redujo en una décima en octubre, hasta el 2,4 %.

Todos los países del bloque comunitario vieron encarecerse la cesta de la compra en el undécimo mes del año, aunque la inflación se moderó en la mayoría de ellos y solo aumentó en diez Estados.

España mantuvo constante la tasa de inflación en noviembre en el 3,2 %, tras haber repuntado dos décimas en el mes de octubre hasta esa cota.

Las mayores tasas de inflación se observaron en Rumanía (8,6 %), Estonia (4,7 %), Croacia (4,3 %), Austria (4 %), Eslovaquia (3,9 %), Letonia (3,8 %), Bulgaria y Hungría (ambas 3,7 %).

También por encima del 2 % se situaron los aumentos de precios en Lituania (3,6 %), Luxemburgo (3,6 %), España (3,2 %), Irlanda (3,1 %), Grecia (2,8 %), Bélgica (2,6 %), Alemania (2,6 %), Países Bajos (2,6 %), Polonia (2,6 %), Malta (2,5 %), Eslovenia (2,4 %), Suecia (2,2 %) y Portugal (2,1 %).

Dinamarca se situó en línea con el objetivo del BCE (2 %), mientras que República Checa (1,8 %), Finlandia (1,5 %), Italia (1,1 %), Francia (0,8 %) y Chipre (0,1 %) bajaron de ese nivel y registraron las tasas de inflación más bajas de toda la UE. EFECOM