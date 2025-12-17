La junta birmana dice que Suu Kyi goza de buena salud ante denuncias de sus familiares

Kim Aris, el hijo pequeño de Suu Kyi, alertó el lunes desde Tokio sobre la salud de su madre, que lideraba el Gobierno depuesto por las Fuerzas Armadas y permanece bajo custodia, acusada por los militares de un fraude masivo en las elecciones de noviembre de 2020, en las que su partido ganó por una arrolladora mayoría.

"La reciente afirmación de Kim Aris, de que ella podría haber muerto en prisión, está siendo exagerada mediante noticias falsas y desinformación. La noticia es falsa y Aung San Suu Kyi goza de buena salud", subrayo la junta en un comunicado difundido este miércoles por el canal oficial MRTV.

Según el Ejército, esta "noticia falsa constituye una oportuna campaña de propaganda para perturbar las próximas elecciones", previstas para el 28 de diciembre sin participación de la formación de Suu Kyi ni de los principales líderes opositores, que están presos o exiliados desde el golpe, por lo que son tachadas de farsa por gran parte de la comunidad internacional.

El hijo de la política dijo que el último contacto que ha mantenido con su madre es una carta recibida hace dos años y enviada desde prisión.

"Solo espero volver a verla. Creo que su estado no es bueno: tiene problemas de encías, le cuesta comer, tiene problemas de huesos y cardíacos", apuntó Aris.

La primera fase de los comicios organizados por el régimen castrense, que tras la sublevación ilegalizó el partido Liga Nacional para la Democracia (LND), liderado por Suu Kyi, se celebrará en 102 municipios de los 330 que cuenta el país.

Los militares, que han anunciado una segunda fase para el 11 de enero, reconocen que el sufragio no llegará a todas las partes del país, sumido en el caos y con enfrentamientos entre el Ejército y varias guerrillas y grupos armados a lo largo de la nación, mientras no hay oposición real permitida en la votación.

El golpe de Estado militar terminó con una década de transición democrática y agudizó el conflicto en el que Birmania está inmerso desde hace décadas, con el surgimiento de guerrillas prodemocráticas que en ocasiones han unido fuerzas con históricos grupos rebeldes de minorías étnicas.