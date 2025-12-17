La OEA condena la violencia armada en Colombia mientras avanzan iniciativas de paz

Washington, 17 dic (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este miércoles la intensificación de la violencia armada en Colombia y llamó al diálogo en un momento en el que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, mantiene acercamientos con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal colombiana, para una negociación de paz.