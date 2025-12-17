La OIM ofrece a Libia apoyo técnico y logístico para gestionar los flujos migratorios

La responsable de la organización aseguró durante una reunión en Trípoli con el presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamed al Manfi, que la OIM fortalecerá además los programas de asociación para la gestión "humana y segura" de las personas migrantes, según indicó un comunicado de la Presidencia libia.

Por su parte, Al Manfi expresó la voluntad del Estado libio de cooperar con la organización conforme a "las normas internacionales de derechos humanos", y de manera que "preserve" la dignidad de los migrantes que llegan a Libia.

En este sentido, Al Manfi afirmó que Libia -país que organizaciones internacionales consideran no seguro para este colectivo- "es un país de tránsito, no de destino" y defendió abordar las causas de la migración irregular y apoyar la estabilidad de los países de origen, con el fin de reducir los flujos.

El pasado mes de octubre, el Gobierno de la Unidad Nacional (GUN), radicado en Trípoli, presentó un programa de deportación y refuerzo del control fronterizo para prevenir el asentamiento de migrantes en el país.

La OIM señaló en un informe que desde principios de año hasta el 13 de diciembre, 26.328 migrantes fueron devueltos al país magrebí, entre ellos 954 niños, mientras que 1.190 personas perdieron la vida en la ruta migratoria del Mediterráneo Central - que incluye el oeste de Argelia, Túnez y Libia- durante el mismo periodo.

Además, la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) señaló en su último informe que entre las 64.950 personas que alcanzaron costas italianas desde el norte de África entre principios de año y el 15 de diciembre, 57.479 salieron de Libia.