La población canadiense cae un 0,2 % por la reducción del número de residentes temporales

El organismo público Estadísticas Canadá (EC) señaló este miércoles que, en comparación, en el tercer trimestre de 2023, Canadá experimentó su segundo mayor crecimiento trimestral de su historia al añadir 418.634 personas, un 1 % de aumento.

En el mismo periodo de 2024, el aumento fue del 0,6 % o 231.803 personas.

El récord de aumento trimestral de la población se remonta al periodo de abril a junio de 1957, cuando el incremento fue del 1,2 % con la llegada de 198.000 personas.

Las mayores caídas de la población de julio a septiembre de este año se produjeron en las provincias de Ontario y Columbia Británica.

De forma paralela, el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración dijo que entre enero y octubre de este año, la llegada de estudiantes internacionales y trabajadores temporales extranjeros se redujo un 53 %, lo que supone 323.255 personas menos que en el mismo periodo de 2024.

De esta cifra, 153.820 son estudiantes extranjeros y 169.435 son trabajadores temporales extranjeros.

EC señaló que las cifras preliminares indican que el número de residentes temporales se redujo en 176.479 personas en el tercer trimestre. En la primera mitad del año, la reducción del número de residentes temporales fue de 113.913 personas.

El organismo también dijo que la caída de los residentes temporales fue fruto de la reducción de individuos con permisos de estudio (-73.682) y con permisos de estudio y trabajo (-67.616).

La llegada de residentes permanentes se mantuvo en niveles similares a los del resto del año, con 102.867 inmigrantes.

En 2024, tras el fuerte aumento del costo de la vida, especialmente de las viviendas, y la caída de la calidad de servicios como la sanidad, el Gobierno canadiense anunció que daría marcha atrás en su agresiva política de llegada de residentes temporales extranjeros para reducir su porcentaje con respecto a la población del país.

Hasta el año pasado, Canadá era el país del G7 con mayor crecimiento demográfico, un 2,7 % anual, gracias a la masiva llegada de inmigrantes.

En 2015, Canadá recibió 300.000 inmigrantes. En 2022 la cifra ascendió a 431.645, en 2023 se situó en 465.000 y en 2024 alcanzó los 485.000.

A estas cifras se suman los estudiantes internacionales (en 2023 fueron 682.889) y los trabajadores temporales extranjeros (cerca de un millón en 2023).

Ahora, el Gobierno canadiense quiere reducir la proporción de trabajadores temporales extranjeros en el país del 7 % actual al 5 % en los próximos años.

En noviembre, el Gobierno dijo que solo aceptará 385.000 residentes temporales en 2026 y 370.000 en 2027 y 2028.