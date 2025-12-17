La realidad virtual, un tratamiento inusual para niños con secuelas psicológicas en Gaza

Amjad Tota tiene 15 años, el rostro lleno de arañazos y, la barbilla, de cicatrices. Al preguntarle cómo resultó herido, algo que también le ha provocado parálisis en una mano, se limita a responder: "Bueno, me atacaron".

"No podía mover esta mano", explica Tota en la tienda de campaña de TechMed, mientras recuerda que la fisioterapia le ayudó, pero también tuvo que enfrentarse a otra barrera, la psicológica: "Me daba miedo moverla, pero después de llevar las gafas (de realidad virtual) mejoré mucho".

Tota es uno de los más de 44.456 niños que han resultado heridos por bombardeos en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva el 7 de octubre de 2023, según las cifras remitidas a EFE por UNICEF.

Un informe de la Organización Mundial para la Salud (OMS) recoge que un 54 % de los niños de Gaza sufren trastorno por estrés postraumático; un 41 %, depresión y el 34 %, ansiedad.

"Hay una crisis masiva de salud mental (en Gaza)", explica a EFE en una videollamada el doctor Akihiro Seita, director de Sanidad de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).

"Pueden ver a los doctores o que les den medicinas, pero ¿piensas que eso va a resolver el problema de la presión mental? Una vez dejas el centro de salud vuelves a tu casa destrozada o a la tienda de campaña. Y no hay escuelas, no hay una vida real", explica Seita, apuntando a que sólo la paz y la vuelta a una normalidad que permita que los jóvenes puedan regresar a clase facilitará su recuperación.

A Amjad se le ilumina la cara y se le escapa una sonrisa al preguntarle si le gusta el tratamiento con realidad virtual. Confiesa que lo espera con ilusión.

"Hay varios juegos buenos", cuenta, "de tenis, boxeo, un tren...".

Bachir Goufa, fisioterapeuta, también trata a Tota en la tienda de TechMed manipulando la mano que tiene entumecida. Allí, explica que la iniciativa es tanto para personas con heridas físicas como para quienes sufren algún problema de salud mental.

"Estos objetivos terapéuticos, junto con las aplicaciones diseñadas, hacen que el niño se sienta seguro, estable y en un entorno protegido donde puede expresar todo lo que ha vivido durante esta guerra", dice a EFE el gestor de salud mental de TechMed, Abdullah Abu Shamla (29 años).

La empresa la fundó hace año y medio Musab Ali, un desarrollador de software que perdió después la vida a causa de la ofensiva israelí en el enclave, relata Abu Shamla.

Ali, que ya tenía un negocio de videojuegos, decidió aprovechar la realidad virtual para tratar a su propio hijo, que tras resultar herido sufría síntomas psicológicos como insomnio o problemas de comunicación.

"Como terapia, existen actividades que ayudan a los niños a concentrarse y expresar con seguridad sus sentimientos sobre eventos difíciles que han vivido. Pueden ver paisajes naturales como el mar o el bosque, e incluso animales. Todo esto se hace con las gafas", continúa.

Acompañando las gafas con un mando en cada mano los niños pueden jugar, pretender que tocan lo que ven. Los terapeutas también les hacen en ocasiones dibujar aquello que han percibido con ellas.

Abu Shamla recuerda el caso de una niña, Sham, que sufrió una amputación en la mano derecha. La menor comenzó a recibir terapia tras sufrir tres meses durante los que no habló: "No soportaba verse a sí misma y no quería salir para que los demás niños no se burlaran de ella".

El trabajo con la menor a través de los juegos de realidad virtual, dice, contribuyó a su mejoría: "A la segunda o tercera semana la niña salía a jugar, empezaba a quererse, a aceptarse, a explorar y a hablar de lo que le había pasado".