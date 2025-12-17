La UE, España y Reino Unido pactan líneas generales del futuro tratado sobre Gibraltar

"El texto se encuentra actualmente en revisión legal por parte de la UE y el Reino Unido antes de que podamos proceder con nuestros respectivos procedimientos internos para la firma y conclusión del futuro acuerdo", señaló hoy el portavoz comunitario Olof Gill.

El objetivo principal del tratado será "garantizar la prosperidad futura de toda la región", según la misma fuente, quien dijo que esto se logrará "eliminando todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera".

Otra fuente de las negociaciones explicó que, tras la revisión de los servicios jurídicos de cada parte, el siguiente paso será la redacción final del tratado con el desarrollo legal del acuerdo político alcanzado el pasado 11 de junio.

Se espera que ese texto legal definitivo esté listo en enero para que sea ratificado por todas las partes, según la misma fuente.

Esto supondría un ligero retraso respecto a la fecha apuntada el pasado octubre por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien apuntó a que el tratado se firmaría y ratificaría antes de finales de año.

Gibraltar era el último escollo que quedaba por resolver en la relación entre la UE y el Reino Unido, desde que en marzo de 2023 se llegara a un acuerdo sobre Irlanda del Norte.