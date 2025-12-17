Las fiestas decembrinas dejarían beneficios por hasta 33.778 millones de dólares en México

Esta derrama económica esperada significaría un crecimiento del 8,4 % respecto a 2024, impulsada por el consumo turístico nacional y el gasto asociado a celebraciones como posadas, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

El organismo empresarial, que representa a más de 5 millones de empresas y negocios familiares, informó en un comunicado que, del 16 de diciembre al 1 de enero, se concentra la mayor dinámica de ventas de la temporada.

Según Concanaco Servytur los beneficios esperados beneficiarán a 4,8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo, en un periodo que suele elevar la demanda de transporte, hotelería, restaurantes y otros giros relacionados con los viajes y las reuniones familiares.

En un contexto de desaceleración económica, donde la inflación va al alza y se presenta un ajuste del consumo en los hogares, la Confederación pidió que el debate público parta de una premisa: celebrar, pero “cuidando el bolsillo”.

La nota citó cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que apuntan a que una familia puede gastar entre 11.000 y 19.000 pesos (entre 611 y 1.056 dólares) durante la temporada, considerando cenas de Navidad y Año Nuevo, además de regalos.

“Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”, señaló el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre.

La Confederación detalló que el dinamismo alcanzaría a actividades como hospedaje —incluidos los servicios por aplicación—, tiendas departamentales, agencias de viajes, transportes, restaurantes, alimentos y bebidas, mercados públicos, electrónicos, ropa, calzado y juguetes.

Sobre hábitos de consumo, el organismo empresarial citó un estudio de la firma global Kantar, que estima para diciembre de 2025 que el 52 % de las familias celebrará Navidad en casa y el 45 % Año Nuevo en casa, mientras que el 37 % lo hará en casa de amistades o familiares.

En costos, Concanaco Servytur estimó que una cena tradicional para cinco personas puede ubicarse entre 3.500 y 4.000 pesos (entre 194 y 222 dólares).

En el caso de los regalos, estimó que un obsequio navideño podría ir desde los 500 y hasta los 1.500 pesos (unos 28 y 83 dólares).

Recientemente, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) advirtió que el gasto para las cenas de Navidad y Año Nuevo en México registra un encarecimiento del 17 %, con un costo aproximado de 17.100 pesos (más de 950 dólares) este 2025, mientras que celebrar fuera de casa esta temporada decembrina puede ser entre dos y cinco veces más costoso en promedio.

La Anpec proyectó un gasto de 1.400 pesos por persona (unos 78 dólares) para una cena de hasta 15 asistentes, considerando que en México las familias nucleares son de aproximadamente cinco integrantes.

Los datos y el llamado al consumo responsable se presentan luego de que se diera a conocer, con cifras oficiales, que la inflación general en México repunto al 3,8 % al cierre de noviembre, por encima del objetivo del 3 % del Banco de México.