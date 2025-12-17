Las patentes de tecnologías cuánticas se han quintuplicado en diez años, según la EPO

El organismo con sede en Múnich (Alemania) destacó que estos conjuntos de solicitudes de patentes presentadas en varios países para la misma invención (IPF, por sus siglas en inglés) se han multiplicado sobre todo en tres grandes subsectores: comunicación cuántica, computación cuántica y sensórica cuántica.

La primera de ellas acumuló el mayor número de IPFs hasta 2022, pero es el segundo ámbito el que, tras crecer en volumen unas 60 veces desde 2005, se está haciendo con el dominio del sector.

En total, entre 2005 y 2024 se han generado a nivel mundial un total de 9.740 IPFs de tecnología cuántica, con Estados Unidos a la cabeza en este sentido, seguida de Europa, Japón, China y Corea del Sur.

Dentro de la UE, lideran el ránking Alemania, Reino Unido y Francia.

Sin embargo, persisten los desafíos relacionados con la comercialización, mientras que este ecosistema se enfrenta también a retos como la dependencia de las cadenas de suministro de componentes esenciales o la disponibilidad de personal técnico altamente cualificado.

“Las tecnologías cuánticas tienen un enorme potencial, pero aún se encuentran en una etapa de desarrollo temprana”, declaró el presidente de la OEP, António Campinos.

“La UE tiene margen para aumentar su inversión en cuántica, especialmente en comparación con países líderes como Estados Unidos. Ahora se necesita financiación del sector privado para comercializar la investigación básica, y los gobiernos deberían convertir esto en una prioridad”, agregó.

Con respecto a España, la EPO señaló que el país ha tomado medidas en los dos últimos años para fortalecer su posición en el sector cuántico y acumula 21 empresas dedicadas exclusivamente al sector cuántico, un 2,7 % del total global, así como un 0,9 % de los fondos totales con que cuentan estas compañías.

Entre 2005 y 2024, España ha registrado 67 familias internacionales de patentes (IPFs), destacó la EPO, que recordó que el Gobierno de España lanzó en abril la primera Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas, con un presupuesto estimado de 808 millones de euros.

En línea con los objetivos de este documento, está aprobada la creación de un Centro de Comunicaciones Cuánticas para agrupar a los principales actores públicos y consolidar una red de investigación, desarrollo e implementación.

A nivel mundial, más de 4.500 empresas se dedican a la tecnología cuántica.

Sin embargo, menos de 1.000 tienen este sector como actividad principal. Su perfil es el de empresas emergentes que dependen en gran medida de la inversión inicial y de fondos públicos.

Paradójicamente, la mayoría que no se dedica a la cuántica como actividad principal concentra la mayoría de las patentes y crea más puestos de trabajo.

A nivel global, los cinco principales solicitantes de patentes cuánticas entre 2005 y 2024 fueron IBM, LG, Toshiba, Intel y Microsoft, todas ellas estadounidenses menos la surcoreana LG y la japonesa Toshiba.

También cuatro de las cinco universidades líderes en patentes cuánticas son estadounidenses, con el MIT y Harvard a la cabeza.