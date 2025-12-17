Lavrov recibe en Moscú a su homólogo iraní para hablar de relaciones bilaterales y O.Medio

"Abordaremos la situación en Oriente Medio, principalmente en los territorios palestinos, y otros temas que tradicionalmente figuran en la agenda de nuestras conversaciones", dijo el ministro ruso, citado por las agencias locales, al inicio de las conversaciones.

Lavrov se mostró convencido de que ambos políticos dedicarán "especial atención" a diversas situaciones regionales e internacionales con el objetivo de "fortalecer y mejorar la coordinación" entre ambos países en estos temas, "incluyendo, por supuesto, la situación en torno al programa nuclear iraní".

Araqchí, por su parte, agradeció a Rusia por el apoyo prestado durante los "ataques estadounidenses e israelíes a las instalaciones nucleares" de la república islámica el pasado verano.

"Necesitamos mantener estrechas consultas sobre posibles eventos futuros de este tipo", dijo el diplomático iraní.

Agregó que Teherán y Moscú tienen "enfoques y puntos de vista comunes sobre casi todos los ámbitos de la política internacional y se apoyan mutuamente en las plataformas internacionales".

Según Araqchí, las relaciones entre los dos países "se fortalecen cada día".

El ministro de Irán llegó a Moscú procedente de Bielorrusia, donde se reunió este lunes con el presidente Alexandr Lukashenko.

Los presidentes de Rusia e Irán, Vladímir Putin y Masud Pezeshkián, sostuvieron un encuentro el pasado día 13 en Asjabad, Turkmenistán, en los márgenes de un foro internacional al que asistieron también otros líderes mundiales.

Pezeshkián agradeció a Putin el apoyo de Moscú a la política de Irán en las plataformas internacionales y aseguró que Teherán se compromete a implementar todos los puntos del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Putin destacó que las partes mantienen contacto permanente sobre asuntos internacionales clave, incluido el programa nuclear iraní.

Rusia e Irán firmaron su Acuerdo de Asociación Estratégica Integral en enero pasado durante una visita de Pezeshkian a Moscú.

Al contrario que en el caso del acuerdo suscrito con Corea del Norte, este documento no recoge la asistencia militar mutua en caso de agresión.

A la vez, en virtud del acuerdo, Rusia e Irán se convierten en socios estratégicos en materia económica, energética, defensa, cultura y lucha antiterrorista, entre otros campos.