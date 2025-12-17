Los mayores bancos de eurozona mantienen el capital CET1 en el tercer trimestre

El Banco Central Europeo (BCE) informó este miércoles de que los bancos de España tienen un capital de nivel 1 ordinario del 13,28 % el más bajo de la zona del euro.
Esta ratio de capital es en los bancos de Lituania del 23,12 %, la más elevada de la zona del euro.
Los bancos grandes de Francia tienen un capital de nivel 1 ordinario del 15,97 %, los de Alemania del 17,38 % y los de Italia del 15,84 %.
La ratio de CET1 es una medida fundamental de la solvencia financiera de los bancos y cuanto más elevada es, el banco tiene más garantías de solvencia.
