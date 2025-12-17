Los partos por cesárea en Inglaterra superan por primera vez a los naturales

En 2024, el 45 % de los partos en Inglaterra se realizaron por cesárea, el 44 % por parto natural y el 11 % con asistencia de instrumentos como fórceps o ventosa, según la misma fuente.

A título de comparación, en Francia la prevalencia de las cesáreas es del 20 %; en España, del 25 %, y en Estados Unidos, del 32 %, lo que convierte a Inglaterra en una de las naciones occidentales con tasas más altas.

En el caso de las mujeres inglesas menores de 30 años, el método más común ha sido el parto natural y en las mayores de esa edad ha sido por cesárea, de acuerdo con el NHS, e indica que el 20 % de los nacimientos por cesárea en 2024-25 fueron programados y el 25,1 % fueron de emergencia.

Donna Ockenden, comadrona con gran experiencia en el Reino Unido, admitió a la radio 4 de la cadena BBC que el aumento de las cesáreas es una situación compleja y va en aumento.

"Las miles de mujeres con las que he hablado desean un parto seguro por encima de todo, por lo que no debemos vilipendiar ni criticar a las mujeres que toman esas decisiones", añadió.

En los casos en que mujeres embarazadas padecen enfermedades preexistentes, las matronas y las enfermeras tienen "un alcance limitado, y no siempre hacemos lo suficiente en todos los casos para optimizar la salud de las mujeres antes del embarazo".

La profesora de obstetricia en la Universidad de Lancashire (norte inglés) Soo Downe, indicó que, en algunos casos, "las mujeres optan por las cesáreas como una especie de opción menos mala porque realmente no creen que van a tener el tipo de apoyo que necesitan para tener un parto seguro, sencillo y positivo en el hospital".