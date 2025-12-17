Lukashenko llama a Trump a "no retroceder" en sus esfuerzos para lograr la paz en Ucrania

"Ahora mucho depende de la posición de Trump y Estados Unidos. Lo importante es que no retroceda de su posición. Es un hombre de carácter, por momentos impulsivo. Que no se harte de todo esto y no se haga a un lado", afirmó en una entrevista a un canal estadounidense reproducida por la agencia estatal BELTA.

El líder bielorruso, considerado el último dictador de Europa, insistió en que si Trump "continúa persistiendo en su plan, habrá un resultado".

"Los europeos no tienen nada que hacer aquí con sus gritos estridentes", añadió.

Sin embargo, dijo, si Trump se desilusiona, "la guerra continuará" hasta que "en Ucrania no se impongan las fuerzas que obliguen a (el presidente ucraniano Volodímir) Zelenski a aceptar la paz".

"Y estas fuerzas forzarán a Zelenski a buscar la paz en cuanto el frente colapse por completo. Aunque el comienzo de este proceso ya se puede observar", dijo.

Según Lukashenko, "todas las guerras terminan en paz. Es un clásico. Y esta guerra terminará en paz. Mientras antes, menos gente morirá", aseveró.

Lo más peligroso, señaló, es que el conflicto continúe, ya que podría derivar en una escalada "con graves consecuencias para Europa y para el mundo".

"Por eso es necesario sofocarlo mientras es posible. Ahora, como nunca antes, existe la posibilidad, después de que los estadounidenses se han implicado en serio en este asunto", indicó.

Bielorrusia y Estados Unidos están viviendo un 'deshielo' tras las reuniones sostenidas el fin de semana pasado entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de sanciones sobre el potasio bielorruso.