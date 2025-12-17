Lula advierte que si la UE no firma ahora con el Mercosur, "no habrá más acuerdo"

"Ya avisé que, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la UE) mientras yo sea presidente", declaró Lula al concluir una reunión con los miembros de su gabinete, en la cual advirtió que si no se firma "ahora", será "duro" con el bloque comunitario.

Lula insistió en que su "expectativa" es que el acuerdo con el bloque comunitario se firme el próximo sábado, en el marco de la cumbre semestral del Mercosur, que se celebrará en la ciudad de Foz do Iguaçu, en el sur de Brasil.

No obstante, dijo que "ahora Francia e Italia no quieren". Que el presidente francés, Emmanuel Macron, "no quiere por sus agricultores" y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, "ahora se opone, vaya uno a saber por qué".

Según Lula, "el dato concreto es que en el Mercosur trabajamos mucho para aceptar ese acuerdo" y transmitir la idea de que, cuando en Estados Unidos hay un presidente (Donald Trump) que fortalece el unilateralismo, nosotros estamos para defender el multilateralismo".

Lula sostuvo que las condiciones negociadas hasta ahora "son mas favorables" para la UE que para el Mercosur, sobre el cual afirmó que "cedió en todo lo que era diplomáticamente posible".

Este martes, el Parlamento Europeo aprobó unas nuevas cláusulas de salvaguarda ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de la posible competencia de los países del Mercosur.

El asunto aún debe ser debatido por el Consejo de la UE y la Eurocámara, que intentan cerrar una posición en medio de la fuerte oposición de Francia y otros países, a los que sumó ahora Italia.

Al mismo tiempo, el Senado francés aprobó el martes una resolución en la que insta al Gobierno a llevar el acuerdo comercial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a fin de bloquearlo, todo cual mantiene en duda la posible firma del pacto el próximo sábado, en la cumbre semestral del Mercosur.

Precisamente hoy, Macron aseguró que Francia se opondrá "muy firmemente" al acuerdo de la UE y el Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan "imponerlo".

Macron hizo esa declaración en el seno de la reunión del Consejo de Ministros que se celebró este miércoles en el Palacio del Elíseo, en vísperas de la cumbre europea en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tendrían que dar su aval con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial.