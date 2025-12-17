Medio independiente cubano asegura que el Gobierno bloqueó el acceso a su web en la isla

El bloqueo del portal, que cobró notoriedad por calcular, a través de un algoritmo, la tasa de cambio de referencia en el mercado informal de divisas, se da después de semanas de ataques desde el Gobierno y los medios estatales a esta publicación con sede en Miami.

En distintas ocasiones, el oficialismo cubano ha acusado a El Toque de colaborar con Estados Unidos para desestabilizar la economía de la isla, sumida en una profunda crisis desde hace cinco años, y disparar la inflación. El Ejecutivo ha llegado a hablar de "guerra" y "terrorismo" económico.

Nieves explicó a EFE en noviembre que en torno al 50 % del presupuesto anual de El Toque -que oscila, según sus propias afirmaciones, entre los 800.000 y el millón de dólares (691.000 y 863.000 euros)- proviene de la cooperación internacional estadounidense.

EFE intentó -sin éxito- entrar en el sitio durante la tarde de este miércoles, con y sin una VPN.

En la isla casi todos los medios fuera de la órbita del Partido Comunista (PCC, único legal) se encuentran bloqueados y solo se pueden acceder con la ayuda de una red privada virtual.

Nieves aseguró a EFE que la página sufre -el ataque continúa, según el periodista- un ataque de denegación de servicio distribuido (DoS, por su siglas en inglés).

Esto sucede cuando muchas direcciones IP (lo que identifica a un dispositivo con acceso a internet) de forma coordinada entran para saturar una web y hacer que colapse. Este tipo de coordinación requiere de una granja de bots.

"Nos lo llegaron a tumbar", denunció. Pero aclaró que cuentan con "soluciones técnicas" para soportar el ataque. También aseguró que en El Toque esperaban que algo así sucediera tras semanas de embates en los medios oficiales cubanos.

El medio independiente ha sufrido ya varias campañas en su contra en la isla, una de las cuales llevó a la renuncia y salida del país de gran parte de la plantilla laboral que el medio aún tenía en Cuba tras una serie de citaciones de los periodistas con agentes de la Seguridad del Estado.