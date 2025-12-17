Merz defiende pacto UE-Mercosur y dice que los que ponen pegas no entendieron prioridades

En una declaración gubernamental previa al Consejo Europeo del jueves y viernes en Bruselas, Merz prometió que abogará "de forma intensiva" entre sus colegas europeos para que se pueda completar el último paso para la entrada en vigor del acuerdo.

"La capacidad de actuación de la UE también se mide por el hecho de si, tras 26 años de negociaciones, somos finalmente capaces de concluir el acuerdo comercial", afirmó y pidió avanzar también con celeridad en los acuerdos con México y con Indonesia.

"Poner pegas con minucias en grandes acuerdos comerciales con grandes socios, en la situación actual y en los tiempos que corren... Los que lo hacen no han entendido todavía las prioridades que estamos poniendo ahora", criticó Merz, en referencia a las objeciones de países como Francia e Italia.

El canciller alemán reiteró que el tratado con el Mercosur "fortalece" el mercado comunitario.

"No podemos seguir igual que hasta ahora. La UE se enfrenta a dos grandes retos estratégicos: la capacidad de defensa y la competitividad de la economía", afirmó durante su declaración, en alusión a sus dos prioridades políticas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que Francia se opondrá "muy firmemente" al acuerdo entre la UE y Mercosur si las instituciones europeas, la Comisión y el Consejo, intentan "imponerlo", según informó la portavoz del Gobierno.

El jefe de Estado francés cree que el tratado aún adolece de falta de "claridad sobre las tres condiciones exigidas" por Francia: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas, medidas para garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos, así como controles a las importaciones.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se sumó este miércoles a la petición de Macron al afirmar que para su país también "es prematuro" firmar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, y consideró necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales para proteger al sector agrícola.