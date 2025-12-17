Merz dice que Alemania y Europa no pueden ser "los peones" de las grandes potencias

"El Gobierno, y también yo personalmente, estamos firmemente decididos a que Alemania no se convierta en víctima ni en objeto de estos procesos. No podemos simplemente observar cómo se reordena el mundo; no somos un peón de las grandes potencias. Queremos y debemos seguir siendo un actor que defiende sus intereses y valores con decisión y fuerza de implementación", señaló en la Cámara Baja alemana.

Merz se mostró convencido de que esto puede lograrse con esfuerzo y si tanto Alemania como Europa aceptan todos los desafíos actuales, incluido el alejamiento de EE.UU. del Viejo Continente.

"Depende de nosotros si emergemos de esta ruptura de época con nueva fuerza, libres, seguros y prósperos a largo plazo. Alemania no solo desempeña un papel como Gobierno federal, sino también como co-creador de un nuevo orden europeo, y eso es algo que debemos a nosotros mismos y a Europa", indicó en una declaración de Gobierno.

El canciller sostuvo que, como el país más grande, más poblado y económicamente más fuerte de la Unión Europea, el Gobierno de coalición ha establecido tres prioridades "para que Alemania recupere su fortaleza".

"Hemos reforzado significativamente nuestra capacidad de defensa, aumentando el presupuesto militar, modificando la Constitución, introduciendo leyes importantes, acelerando la adquisición y el reclutamiento para las Fuerzas Armadas", recordó.

"Nuestra lógica es simple: debemos ser lo suficientemente fuertes para disuadir crediblemente a posibles agresores", explicó.

Además, sostuvo, el Ejecutivo germano ha iniciado reformas estructurales y dado un impulso a la inversión, además de reducir los impuestos a la sociedad, introducir un precio industrial de electricidad y disminuir la burocracia.

"Estas medidas buscan que la economía alemana vuelva a ser competitiva y capaz de afrontar los retos globales, incluidos los relacionados con cadenas de suministro y recursos estratégicos", señaló Merz.

En la política migratoria, Alemania ha ajustado su política de refugiados desde el primer día al introducir controles fronterizos y reducir el número de solicitudes de asilo en "más del 50 % en comparación con el año anterior, un logro que ningún otro país de la UE ha alcanzado", aseguró.

Además, recalcó, su Gobierno de coalición, formado por conservadores y socialdemócratas, trabaja en "reformas profundas en los sistemas de seguridad social" para "preparar a Alemania para el futuro".

"Esto lo haremos juntos (...) con el objetivo de resolver los problemas de nuestro país con nuestra propia fuerza y capacidad", subrayó.

Por último destacó que la" seguridad de Europa está inseparablemente ligada a la seguridad de Ucrania".

"Alemania se compromete a garantizar que Ucrania pueda defenderse eficazmente en el futuro con fuerzas propias fuertes y garantías de seguridad de sus socios", indicó.

En el pilar de la economía y competencia global, Merz señaló que Alemania y Europa deben adaptarse a los cambios geoeconómicos, asegurar el acceso a materias primas críticas, fortalecer las cadenas de suministro y mantener la competitividad frente a restricciones externas, como los aranceles de EE.UU. o limitaciones chinas a la exportación de semiconductores y recursos estratégicos.

Los acuerdos comerciales con Mercosur y la finalización del mercado único europeo son prioridades para reforzar la capacidad de acción europea, enfatizó.