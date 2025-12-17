Merz lanza un último alegato por el uso de activos rusos para Ucrania antes de cumbre UE

"El uso de los activos tiene una doble dimensión. Por un lado debemos hacerlo para ayudar a Ucrania, pero también es una señal a Rusia, de que los activos congelados serán usados para apoyar a Ucrania, que con esos medios puede financiar la defensa durante dos años más", dijo Merz.

"Se trata de mostrarle a Rusia que esta guerra no tiene sentido", enfatizó en una declaración de Gobierno ante la Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag).

Merz reiteró que el uso de los activos rusos congelados en territorio comunitario no tiene como propósito alargar la guerra sino, por el contrario, terminarla lo más pronto posible, al aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.

El canciller se refirió también a la "dinámica diplomática" de los últimos días en Berlín para trabajar en el plan de paz para Ucrania que promueve EE.UU., pero advirtió de que la diplomacia por sí sola no será suficiente para terminar la guerra, y puso de ejemplo el rechazo de Rusia a su petición de una tregua durante las Navidades.

"La respuesta de Putin a mi llamamiento es algo insuperable en brutalidad y cinismo", dijo.

El Kremlin rechazó la víspera la tregua navideña propuesta por Merz el lunes.

"Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Merz afirmó también que "la seguridad de Europa está indivisiblemente ligada a la seguridad de Ucrania" y que los ucranianos no luchan sólo por su libertad, sino por la de todos los europeos.

"Rusia libra su guerra de agresión no sólo contra Ucrania, quiere aumentar su zona de influencia a los países europeos con ataques híbridos, asesinatos, campañas de desinformación y ayudantes incluso dentro de este Parlamento", dijo de cara al grupo parlamentario de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

"Basta ver las reacciones en el pleno para saber quien está con Ucrania y quien no", agregó.

Merz, por otra parte, dijo que después de un cese el fuego tendrá que garantizarse que Ucrania también en el futuro pueda defenderse, por lo que Alemania tendrá que hacer su aportación a las garantías de seguridad.

Asimismo, reiteró su convicción de que es necesario mejorar la capacidad de defensa de Europa frente a la amenaza rusa.

"Tenemos que ser lo suficientemente fuertes para que no nos ataquen. Las democracias tienen que estar mejor armadas que las autocracias", subrayó.