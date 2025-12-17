México anuncia inversiones públicas y privadas de 12.000 millones en energía eléctrica

La presidenta, Claudia Sheinbaum, sostuvo en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional que el desarrollo industrial y productivo del país requiere asegurar el abasto eléctrico y la modernización del sistema, al señalar que "se necesita energía”.

Dentro del nuevo marco legal, que establece que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe garantizar al menos el 54 % de la generación, el Gobierno mexicano informó que la empresa estatal construirá centrales de ciclo combinado y proyectos solares.

Sheinbaum explicó que CFE invertirá en cuatro plantas de ciclo combinado que usarán gas natural —Tula (Hidalgo, centro del país), Salamanca (Guanajuato, centro), Altamira (Tamaulipas, norte) y Mazatlán (Sinaloa, norte)— con una capacidad conjunta cercana a 1.500 megavatios (MW), además de una central de combustión interna en Los Cabos (Baja California Sur, norte).

La directora general de la estatal eléctrica CFE, Emilia Calleja, detalló que cinco proyectos de “generación firme” adicionarán cerca de 3.000 MW, con una inversión de 4.328 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También señaló que la primera central de la administración de Sheinbaum — que inició en octubre de 2024— ya está en desarrollo: la de ciclo combinado “Francisco Pérez Ríos, Tula 2”, en el central estado de Hidalgo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En energías limpias, la directora de la CFE aseguró que se continuará con el complejo fotovoltaico de Puerto Peñasco, en el norteño estado de Sonora.

Indicó que las fases 3 y 4 suman 580 MW y una inversión estimada de 710 millones de dólares, además de incorporar sistemas de almacenamiento con baterías, a fin de convertirse en el complejo de generación solar más grande de Latinoamérica.

También se presentaron proyectos fotovoltaicos en Coahuila, como 'Carbón Dos' y 'Río Escondido', que aportarán 556 MW con almacenamiento, con una inversión estimada de 826 millones de dólares.

Calleja añadió que hay otros tres proyectos limpios, dos solares y uno eólico, en Durango, Quintana Roo y Guanajuato, con 443 MW en total.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que una convocatoria emitida en octubre derivó en 20 proyectos privados listos para su desarrollo.

De estos, 15 son fotovoltaicos (2.471 MW) y cinco eólicos (849 MW), para un total de 3.320 MW, además de 1.488 MW de almacenamiento.

La inversión asociada asciende a 4.752 millones de dólares y se distribuirá en 11 estados, entre ellos Campeche, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Querétaro.

En paralelo, la CFE reportó un plan de 66 proyectos de transmisión prioritaria entre 2025 y 2026, con calendarios de licitación por trimestres, para “eliminar cuellos de botella” y dar respaldo al crecimiento de la demanda, particularmente en regiones con expansión industrial.

El Gobierno enmarcó el paquete como parte de la transición energética y estimó que la expansión solar permitirá evitar “más de 1 millón” de toneladas de CO2 equivalente al año, en línea con compromisos internacionales.